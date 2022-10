Chciał wyskoczyć z okna - uratował go dzielnicowy Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Był zdesperowany i chciał wyskoczyć z okna II piętra budynku. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji dzielnicowego ze Świecia mężczyzna bezpiecznie trafił do szpitala.

W czwartek, 20.10.2022 r., tuż przed 11.00 oficer dyżurny komendy Policji w Świeciu został zaalarmowany o mężczyźnie próbującym targnąć się na życie na jednym ze świeckich osiedli. Pod wskazany adres natychmiast skierowane zostały policyjne patrole. Dzielnicowy, starszy sierżant Radosław Madeja, który jako pierwszy dotarł na miejsce, ustalił, że desperat chce wyskoczyć przez okno mieszczące się na II piętrze bloku.

Mężczyzna stał na parapecie i co chwilę puszczał ramę okna, krzycząc, że skoczy. Nie reagował na rozmowę i prośby, aby wszedł do mieszkania. Mundurowy zauważył, że w pomieszczeniu jest jeszcze jedna osoba próbująca ściągnąć 38-latka z parapetu. Natychmiast wbiegł do mieszkania, wykorzystał chwilę zamieszania i wciągnął mężczyznę do środka. Policjanci ustalili, że 38-latek był pijany, miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Bez wątpienia dynamika oraz stanowczość podjętych przez policjanta działań przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny. To kolejny przykład profesjonalizmu i zaangażowania świeckich policjantów, którzy każdego dnia swojej służby starają się jak najsumienniej wypełniać słowa roty ślubowania.

Pamiętajmy, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia. Co ważne - nie musimy być sami z naszymi problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: pacjent.gov.pl Jak pomóc sobie i innym w depresji

(KWP w Bydgoszczy / mw)