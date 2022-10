25-latek odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz za piętnaście kradzieży sklepowych Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już niedługo przed sądem będzie musiał tłumaczyć się 25-latek, który został zatrzymany podczas interwencji. Mężczyzna odpowie nie tylko za 15 kradzieży sklepowych, ale także za znieważenie funkcjonariuszy Policji. Oprócz tego, że wielokrotnie używał słów wulgarnych wobec interweniujących policjantów, nie stosował się także do wydawanych przez nich poleceń oraz stawiał czynny opór poprzez szarpanie i odpychanie funkcjonariuszy.

W miniony piątek, 21 października 2022 roku policjanci wydziału kryminalnego, pełniąc służbę na terenie Jawora, zauważyli dobrze im znanego 25-latka podejrzewanego o liczne kradzieże sklepowe. Na widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać. Po krótkim pościgu wąskimi uliczkami w centrum miasta funkcjonariuszom udało się zatrzymać złodzieja. Na miejsce niezwłocznie przybył patrol mundurowych. Kryminalni wezwali jaworzanina do zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna był jednak agresywny i pobudzony i cały czas wyzywał interweniujących funkcjonariuszy wykrzykując pod ich adresem wulgarne słowa. Do tego 25-latek zaczął szarpać kryminalnych za ubranie, kopać po nogach oraz łapać za ręce uniemożliwiając założenie mu kajdanek. W efekcie mężczyzna został obezwładniony i doprowadzony do jaworskiej komendy.

25-letni jaworzanin usłyszał łącznie 16 zarzutów. Jeden z nich dotyczył znieważenia funkcjonariuszy poprzez wyzywanie ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych związanych z podjętą interwencją.

Pozostałe 15 zarzutów dotyczyło sklepowych kradzieży. Jak ustalili śledczy, od lipca do września br. 25-latek dokonał bowiem kilkunastu kradzieży markowych perfum, alkoholu, papierosów, artykułów spożywczych i chemicznych w kilku marketach i drogeriach usytuowanych na terenie miasta. Łączna wartość poniesionych z tego tytułu strat to niebagatelna kwota, bo ponad 21 tysięcy złotych.

O dalszym losie złodzieja zadecyduje teraz jaworski sąd.

(KWP we Wrocławiu / sc)