Szczęśliwe zakończenie poszukiwań zaginionego 80-latka

W niedzielę do Komisariatu Policji w Mrozach wpłynęło zgłoszenie, o tym że 80-letni mężczyzna cierpiący na alzheimera wyszedł z domu w nieznanym kierunku, a rodzina nie może go odnaleźć. Po otrzymaniu tej informacji dyżurny skierował na miejsce maksymalną ilość sił. Intensywne działania doprowadziły do odnalezienia mężczyzny następnego ranka.