Nowoczesne i ekologiczne hybrydy trafiły do policjantów z Dolnego Śląska Data publikacji 25.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Flota dolnośląskiej Policji powiększyła się dziś o 17 nowych ekologicznych radiowozów. Są to pojazdy oznakowane z napędem hybrydowym, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów naszego województwa. Wartość całego projektu, w ramach którego zakupiono auta, opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych, z czego połowę przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Elektromobilność to ważna sprawa, bo wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem emisji spalin, a otrzymane dziś nowe pojazdy, dadzą także policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań, na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie.

25 października bieżącego roku na placu przy Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się uroczyste przekazanie 17 nowych pojazdów służbowych dla dolnośląskich policjantów. W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp . Dariusz Wesołowski, uczestniczył Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Wiązowskim, a także policjanci odbierający dziś klucze do nowych samochodów.

Hybrydowe radiowozy marki Toyota model Corolla zostały zakupione dzięki wspólnemu projektowi, którego partnerami są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w kwietniu 2022 roku, a następnie wdrożono niezbędne procedury do realizacji tego przedsięwzięcia, które dziś ma swój finał. W ramach tego projektu oprócz 17 aut z napędem hybrydowym, zakupiono też 5 pojazdów elektrycznych i stacje do ich ładowania oraz 2 specjalistyczne busy, które funkcjonariusze wykorzystywać będą również do kontroli emisji spalin.

Wcześniej, bo w marcu bieżącego roku do policjantów trafiało już 38 pojazdów hybrydowych i dziś można powiedzieć, że świetnie się sprawdzają w codziennej służbie. Auta te znacząco różnią się od wykorzystywanych dotychczas przez funkcjonariuszy Policji, szczególnie w aspekcie emisji spalin do atmosfery, co jak wiemy, ma bezpośredni wpływ na poziom czystości powietrza. Wszystko za sprawą wyposażenia w napęd hybrydowy o mocy 152 KM, ale pojazdy te mają też inne ciekawe oraz funkcjonalne rozwiązania. Samochody posiadają bowiem najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, porty USB, dodatkowe światła, a także czujniki i kamerę cofania oraz automatyczną klimatyzację.

Przekazane radiowozy skonfigurowano tym razem wyłącznie w wersji oznakowanej, bo będą je wykorzystywać policjanci z pionu prewencji. Razem z otrzymanymi w pierwszym kwartale 38 pojazdami hybrydowymi, stanowią spore zasilenie floty dolnośląskich jednostek Policji. Odebrane dziś pojazdy zobaczymy m.in. na ulicach: Bolesławca, Dzierżoniowa, Głogowa, Kłodzka, Kamiennej Góry, Oleśnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Legnicy oraz Wrocławia.

Nowoczesne pojazdy służbowe pozwolą funkcjonariuszom ekologicznie i jeszcze bardziej skutecznie, realizować różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas swojego wystąpienia nadinsp. Dariusz Wesołowski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, złożył serdeczne podziękowania na ręce Wicewojewody Dolnośląskiego za stałe wsparcie w realizacji ustawowych zadań, a także przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za wszelką pomoc związaną z zakupem hybrydowych pojazdów służbowych. Jednocześnie szef dolnośląskich policjantów zapewnił, że radiowozy te pozwolą funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności każdego dnia.

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa zwrócił uwagę na fakt, że zakup nowych aut dla dolnośląskiej policji wpisuje się w politykę państwa, które cały czas podnosi standardy pracy służb. Nadmienił, że z pewnością przełoży się to na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu za współdziałanie w zakresie wdrażania elektromobilności i poparł wyraźnie wszelkie działania mające na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wskazał na wagę wykorzystywania przez służby ekologicznych pojazdów oraz zapewnił, że fundusz wspiera i będzie wspierał zakup kolejnych przyjaznych środowisku samochodów.

Po zakończeniu spotkania służbowego, policjanci wyjechali nowymi radiowozami do swoich jednostek macierzystych, aby teraz z wykorzystaniem nowego sprzętu, realizować zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.