Zatrzymany za przetrzymywanie i zgwałcenie 22-latki Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Myszkowa wspierani przez kontrterrorystów z Katowic zatrzymali 45-latka, podejrzanego o bezprawne przetrzymywanie kobiety, jej zgwałcenie oraz posiadanie i udzielanie narkotyków. Dzisiaj sąd zadecyduje o jego dalszym losie.

W niedzielę, 23.10.2022 roku, przed godziną 23.00 dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o bezprawnym przetrzymywaniu 22-letniej mieszkanki Żarek w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu myszkowskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawcą jest 45-latek dobrze znany myszkowskiej Policji. Mężczyzna był wielokrotnie zatrzymywany, poszukiwany i odsiadywał wyroki za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Działania na miejscu gdzie przetrzymywana była kobieta trwały przez całą noc.

W poniedziałek przy wsparciu kontrterrorystów z Katowic doszło do zatrzymania przestępcy. Odbita z rąk 45-letniego oprawcy kobieta bezpiecznie wróciła do domu. 45-latek trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj prokurator przedstawił mu cztery zarzuty: pozbawienia wolności wbrew woli pokrzywdzonej, udzielanie jej środków psychotropowych, wykorzystanie jej stanu odurzenia i doprowadzenie jej do obcowania płciowego oraz posiadanie narkotyków w postaci amfetaminy i marihuany. Prokurator wystąpił z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Dzisiaj sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)