Podejrzany o zabójstwo został zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut zabójstwa usłyszał 38-latek, którego zatrzymali policjanci z Gołdapi. Do zbrodni miało dojść na terenie ogródków działkowych, a jej ofiarą jest 43-letni mężczyzna. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.

Informację o zdarzeniu oficer dyżurny gołdapskiej komendy otrzymał w miniony piątek, 21 października 2022 roku kilka minut po godzinie 5.00. Zgłaszający oznajmił, że na terenie ogródków działkowych znalazł martwego kolegę. Natychmiast na miejskie pojechał patrol prewencji.

Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie znajdując na jednej z działek znanego im 43-latka, który nie dawał oznak życia. Policjanci zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu prokuratora i grupy dochodzeniowo - śledczej. Kryminalni na czele z technikiem kryminalistyki oraz nadzorującym czynności procesowe prokuratorem przystąpili do oględzin miejsca. Zostały także zabezpieczone ślady. Wstępne czynności przeprowadzone już na terenie ogródków działkowych wykazały, że do śmierci 43-latka mogły przyczynić się inne osoby.

Policjanci po sprawdzeniu okolicznego terenu zatrzymali trzy osoby, które mogły mieć informacje na temat tego zdarzenia lub bezpośredni z nim związek. Wszyscy byli nietrzeźwi. Następnie śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili i przesłuchali świadków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu zabójstwa. 38-latek był już wcześniej karany, między innymi za przestępstwa przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Olecku, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / sc)