Policjanci po służbie zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wieluńskiej "patrolówki" udowodnili, że policjantem jest się także w czasie wolnym od służby. Dzięki ich czujności do zakładu karnego trafi 47-letni mieszkaniec Wielunia. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo.

25 października 2022 roku po godzinie 14.00 dwaj mundurowi z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wieluńskiej komendy wracając ze służby jechali prywatnym samochodem ulicą Popiełuszki w Wieluniu. Obserwując ulicę zwrócili uwagę na stojącego na przystanku autobusowym mężczyznę. Skojarzyli, że był on poszukiwany. 47-letni mieszkaniec Wielunia był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwo. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 47-latka i powiadomili o tym oficera dyżurnego wieluńskiej komendy. Już po kilku minutach przekazali mężczyznę patrolowi, który przyjechał na miejsce interwencji. 47-latka doprowadzono do policyjnego aresztu, skąd trafi do zakładu karnego.

Gratulujemy policjantom spostrzegawczości i wzorowej postawy.

(KWP w Łodzi / mw)