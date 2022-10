Interwencja policjantów zapobiegała tragedii Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc policjantów inowrocławskiej „patrolówki” doprowadziła do pozytywnego finału zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie. Mężczyzna wszedł na dach jednego z budynków i groził, że skoczy. Na szczęście dał się przekonać rozmawiającej z nim policjantce i zszedł, po czym bezpiecznie trafił pod opiekę służb medycznych.

W poniedziałek, 24 października 2022 roku do jednej z miejscowości gminy Inowrocław dyżurny skierował patrol. Powodem był sygnał, że na dachu budynku stoi mężczyzna, który grozi, że skoczy, bo „chce się zabić".

Gdy policjanci z Inowrocławia przyjechali na miejsce faktycznie na dachu budynku gospodarczego zastali desperata. Mężczyzna był pobudzony i krzyczał, a w ręku trzymał łopatę. Groził również, że użyje tego narzędzia, jeśli ktoś mu przeszkodzi. Na miejscu byli również strażacy, którzy rozłożyli pod budynkiem skokochron.

Funkcjonariusze, po ocenie sytuacji, zdecydowali o wejściu po drabinie na dach. Jeden z mundurowych ubezpieczał wchodzacą policjantkę, a ta w tym czasie zaczęła spokojnie rozmawiać z mężczyzną. Ten, cały czas groził, że skoczy lub zepchnie drabinę.

W pewnej chwili mężczyzna usiadł na dachu, policjantka przedostała się do niego i wyrwała mu łopatę. Nakłoniła też do zejścia z budynku, co też uczyniła. Policjanci pomogli mężczyźnie podczas schodzenia i przekazali go pod opiekę służbom medycznym.



Gdzie szukać pomocy:

116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz

(KWP w Bydgoszczy / sc)