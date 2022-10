Funkcjonariusz z legnickiego pododdziału prewencji pomógł poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym

Reagowanie na nietypowe sytuacje i pomoc drugiemu człowiekowi to jedne z wielu cech, które posiadają policjanci. Przed kilkoma dniami wykazał się nimi mundurowy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy. Sierżant Damian Dudek, będąc w czasie wolnym od służby zareagował, kiedy zauważył tłum ludzi na jednym z dużych skrzyżowań w mieście. Okazało się, że chwilę wcześniej doszło tam do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowanym został starszy rowerzysta. Legnicki policjant natychmiast pomógł mężczyźnie, opatrzył go i zadbał o jego bezpieczeństwo, a także zabezpieczył miejsce zdarzenia.