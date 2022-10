Kolejna interwencja policjantów nad wodą Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Augustowscy policjanci wspólnie ze strażakami wyciągnęli z wody pijanego mężczyznę, który wpadł do rzeki Netty. 63-latek znajdował się pomiędzy linami cumowniczymi. Jedna z nich zaplątała się wokół jego szyi. Mundurowi wydobyli mężczyznę na brzeg i uwolnili ze sznurów. To w ostatnich dniach kolejna interwencja policjantów, dzięki której być może nie doszło do utonięcia.

Dyżurny augustowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do rzeki Netty. Już po chwili na miejscu byli policjanci. Zauważyli w wodzie mężczyznę, który zaplątany był w liny cumownicze. Jedna z nich oplatała jego szyję. Funkcjonariusze przyciągnęli mężczyznę za liny do brzegu i uwolnili go ze sznurów. Wspólnie ze strażakami wyciągnęli 63-latka na brzeg. Mieszkaniec miasta bełkotał i nie dał rady utrzymać się na nogach. Okazało się, że był tak pijany, że nie potrafił poddać się badaniu alkomatem. Jak ustalili policjanci, mężczyzna idąc bulwarem, w pewnym momencie wpadł do wody. Trafił on pod opiekę załogi karetki pogotowia.

To w ostatnich dniach kolejna interwencja policjantów, która zapobiegła ewentualnej tragedii.

(KWP w Białymstoku / mw)