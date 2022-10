Mężczyzna zasłabł pod wałecką komendą. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu ratowali życie 62 - letniemu mężczyźnie, który zasłabł przechodząc nieopodal jednostki. W trakcie wykonywanych czynności ratujących życie funkcjonariusze użyli defibrylatora.

Zdarzenie miało miejsce w porze wieczorowej, kiedy do dyżurnego jednostki przyszedł mężczyzna informując, iż w pobliżu budynku komendy na trawie siedzi mężczyzna. Oficer dyżurny wysłał na miejsce policjantów, powiadamiając międzyczasie pogotowie.

Z uwagi na ustanie czynności życiowych u 62 latka funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej stosując resuscytację krążeniowo-oddechową, jednocześnie używając defibrylatora, będącego na wyposażeniu jednostki. Jeszcze przed przyjazdem karetki czynności życiowe u mężczyzny powróciły, po czym został on przetransportowany do szpitala w Wałczu.

Policjant ma obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to z zasad policyjnej etyki zawodowej. Dlatego też policjanci posiadają wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. O umiejętnym jej wykorzystaniu świadczy wiele sytuacji podobnych do powyżej opisanej, w króych mundurowi uratowali życie innym osobom.

Pamiętajmy! Nie bójmy się pomagać! Liczy się każda minuta, by uratować życie.

(KWP w Szczecinie / sc)