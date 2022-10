Znaleziono ludzki szkielet - Archiwum X ustala tożsamość denata Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ustalają tożsamość oraz okoliczności śmierci mężczyzny, którego szkielet został znaleziony w czerwcu br. na poznańskich Jeżycach.

16 czerwca 2022 r. na terenie ogródków działkowych przy ulicy Złotowskiej w Poznaniu znaleziono ludzki szkielet. Badania antropologiczne i genetyczne przeprowadzone przez poznański Zakład Medycyny Sądowej wykazały, że to szkielet mężczyzny, który w chwili zgonu miał około 45-55 lat, mierzył ok. 170 centymetrów wzrostu i miał liczne, powstałe za życia, braki w uzębieniu. Ponadto szkielet posiadał charakterystyczne zespolenia implantacji (trzech drutów „KIRSCHNERA”) w kości promieniowej prawej ręki, co świadczy o przebytym zabiegu ortopedycznym po złamaniu. Badania wykazały również, że do zgonu mężczyzny doszło w przedziale czasowym 10-20 lat temu. Bezpośrednia przyczyna śmierci pozostaje nieznana.

Sprawą zajmują się policjanci z Archiwum X, którzy nawiązali współpracę z Zakładem Medycyny Sądowej w Poznaniu. W wyniku ekspertyzy medyczno-sądowej w zakresie badań identyfikacyjnych na podstawie kości czaszki, sporządzono komputerową rekonstrukcję przybliżonego wizerunku mężczyzny. Model 3D sporządzono w kilku możliwych wariantach.

W związku z tym policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub okoliczności związanych z jego śmiercią. Informacje można przekazywać telefonicznie pod nr telefonu: 572 900 236 lub 47 77 130 86, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: archiwum.x@po.policja.gov.pl.

( KWP w Poznaniu / mw)