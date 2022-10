Byli tam, gdzie potrzebna była pomoc Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pomagać i chronić” – tą dewizą kierują się policjanci codziennie wychodzący do służby. Podchodzą do tych słów bardzo poważnie, co udowodnili dwaj policjanci z Władysławowa mł. asp. Mateusz Owczarczyk oraz sierż. szt. Sebastian Szynszecki. Ich błyskawiczna reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Dzięki zatamowaniu krwotoku młoda mieszkanka Władysławowa, przeżyła.

W nocy z 23/24 października br. oficer dyżurny Komisariatu Policji we Władysławowie otrzymał zgłoszenie o próbie targnięcia się na życie przez 30-letnią kobietę. Oficer dyżurny ustalił dokładny adres interwencji i natychmiast wysłał na miejsce policyjny patrol. O całym zdarzeniu poinformował też pogotowie ratunkowe.

Kiedy policjanci tam dotarli, przy leżącej na ziemi kobiecie byli jej bliscy. Funkcjonariusze przejęli akcję ratunkową, aż do przyjazdu karetki pogotowia. Sytuacja była dynamiczna, stan kobiety pogarszał się z sekundy na sekundę. Z uwagi na ten fakt, funkcjonariusze założyli opaskę uciskową, dzięki której skutecznie udało się zatamować krwotok z rany nadgarstka. Do momentu przyjazdu służb medycznych policjanci monitorowali stan pokrzywdzonej. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie otrzymała fachową pomoc medyczną, a jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Dzięki determinacji i szybkiemu działaniu policjantów z Władysławowa nie doszło do tragedii. Mundurowi po raz kolejny udowodnili, że życie ludzkie ma największą wartość. Mł.asp. Mateusz Owczarczyk oraz sierż.szt. Sebastian Szynszecki wykazali się profesjonalizmem i rzetelnością. Kiedy w grę wchodzi walka o ludzkie życie, liczy się spokój, opanowanie i właściwe podejście.

Gdzie szukać pomocy, będąc w kryzysie?

Pamiętajmy, że osoba, która przechodzi trudne chwile, znajduje się w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje wsparcia. Nie tylko osób najbliższych ale również specjalistów. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy lub wiesz o osobie, której jest ona potrzebna, zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.

Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie: stop depresji

(KWP w Gdańsku / mw)