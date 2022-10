Policjant w swoim wolnym czasie zatrzymał złodzieja Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej interwencji policjanta z wydziału kryminalnego tczewskiej komendy odpowiedzialności karnej nie uniknie 27-latek z Tczewa, który z marketu ukradł akumulatory do elektronarzędzi. Funkcjonariusz, który był po służbie zatrzymał złodzieja, który podczas interwencji znieważył go i naruszył nietykalność cielesną. Podejrzany został bardzo szybko obezwładniony i przekazany w ręce wezwanych na miejsce policjantów. Za kradzież rozbójniczą, znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 25.10.2022 roku, o godzinie 17.30 policjant z wydziału kryminalnego tczewskiej komendy w czasie wolnym od służby przechodząc obok marketu zauważył wybiegającego z niego mężczyznę, który w ręku trzymał kilka kartonów z akumulatorami do elektronarzędzi. Funkcjonariusz od razu rozpoznał, że jest to wielokrotnie zatrzymywany i legitymowany przez niego złodziej. Policjant natychmiast pobiegł za mężczyzną, dogonił go i próbował zatrzymać. Ten próbował wyrwać się policjantowi, nie chciał oddać mu skradzionego ze sklepu towaru. Złodziej obrażał funkcjonariusza i naruszył jego nietykalność cielesną. Interweniujący policjant bardzo szybko obezwładnił mężczyznę i przekazał go w ręce wezwanym na miejsce kolegom z jednostki.

Policjanci odzyskali ukradziony ze sklepu towar, a dodatkowo podczas kontroli osobistej znaleźli przy mężczyźnie amfetaminę. 27- letni mieszkaniec Tczewa trafił do policyjnego aresztu, dziś najprawdopodobniej usłyszy zarzuty za popełnione przestępstwa.

Za kradzież rozbójniczą, znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jak i posiadanie przy sobie środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)