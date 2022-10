Uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Młynarach Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Młynarach rozpoczęli służbę w nowej siedzibie. Nowoczesny obiekt spełnia najwyższe standardy. To inwestycja, która poprawi warunki pełnienia służby, ale i komfort obsługi mieszkańców. Na uroczystym spotkaniu z okazji otwarcia nowego budynku posterunku obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu MSWiA Błażej Poboży i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

W środę, 26.10.2022 r. , odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Młynarach. Obecni na uroczystym spotkaniu z okazji otwarcia nowego budynku posterunku Podsekretarz Stanu MSWiA Błażej Poboży i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przekazali klucze do nowego posterunku na ręce asp. szt. Zbigniewa Dabkiewicza Kierownika Posterunku Policji w Młynarach.

Ponadto w uroczystości udział wzięli też m.in . Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko, policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Renata Wioletta Bednarczyk oraz mieszkańcy Młynar.

Budynek wybudowano na działce o powierzchni 2087 m2 , przekazanej policjantom przez lokalne władze. Cała inwestycja kosztowała Skarb Państwa 3 175 000 zł.

W skład budynku przeznaczonego dla Policji wchodzą funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań o charakterze policyjnym, a także do utrzymania kontaktu z lokalną społecznością. Powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnego budynku to 208,48 m2.

Posterunek składa się z: pokoju przyjęć interesantów wraz z poczekalnią, pięciu pomieszczeń biurowych: pokój kierownika posterunku, dwa pokoje dla funkcjonariuszy oraz dwa pokoje dla dzielnicowych, dwóch toalet, szatni dla policjantów wraz z łazienką, pomieszczenia socjalnego, podręcznej składnicy akt, garażu na pojazd służbowy, pomieszczenia porządkowego, serwerowni i pomieszczenia gospodarczego.

W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Młynarach wchodzi 8 etatów policyjnych: Kierownik Posterunku Policji, Zespół ds . Kryminalnych i Zespół ds. Prewencji z dzielnicowymi.

(KWP w Olsztynie/ mw)