Podpisanie umów dotyczących budowy kolejnych zupełnie nowych posterunków Policji na Dolnym Śląsku. Obiekty powstaną w Domaniowie i Męcince Data publikacji 26.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy CLIMATIC i podpisane zostały umowy, na mocy których zostaną wybudowane dwa nowe obiekty policyjne. Posterunek Policji w Domaniowie na terenie powiatu oławskiego oraz Posterunek Policji w Męcince na terenie powiatu jaworskiego, są kolejnymi jednostkami realizowanymi w formie budownictwa modułowego. Pierwszy obiekt 3d powstał 2021 roku na terenie Prochowic w powiecie legnickim, a teraz na bazie tej dobrej i sprawdzonej w użytkowaniu inwestycji, budowane są kolejne tego typu obiekty.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umów na budowę nowych posterunków Policji w powiatach oławskim oraz jaworskim. Policję dolnośląską reprezentował insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyczny, a wykonawcę Pan Aleksander Panek - Prezes Zarządu firmy CLIMATIC.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektów realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakładają one budowę nowych posterunków zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy posterunków przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesanta, jak również wykonanie samych parkingów.

Przedmiotowe zamierzenia budowlane zaplanowano w technologii budownictwa modułowego 3d i są to inwestycje realizowane na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy pierwszego w Polsce policyjnego obiektu, który to powstał w 2021 roku na terenie naszego województwa. Jego lokalizacja to Prochowice w powicie legnickim - zobacz film poniżej.

Obie umowy realizowane są w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a opiewają na kwotę 4 290 213,85 zł i 3 667 000,63 zł z terminami realizacji inwestycji do 10 m-cy od dnia ich podpisania.

Założenia projektowe obejmują zagospodarowanie terenu oraz budowę obiektów parterowych z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i garażu z pomieszczeniem technicznym.

Nowe posterunki Policji zostaną oddane do użytkowania w II połowie 2023 roku, a mieścić się będą we wsi Domaniów oraz Męcinka, co wiązało się z wcześniejszym przekazaniem przez samorządy, działek budowlanych z przeznaczeniem bezpośrednio pod te inwestycje.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów

KWP we Wrocławiu



Zobacz film z budowy Posterunku Policji w Prochowicach na terenie powiatu legnickiego.

Film Film Opis filmu: Film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 48.39 MB)