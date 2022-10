Wysłał wiadomość „już nie żyję” - na szczęście w porę odnaleźli go policjanci Data publikacji 27.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z pomocą przybyli na czas. Tym razem potrzebował jej 35-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Desperata w wyniku podjętych działań poszukiwawczych odnaleźli ostrołęccy kryminalni.

Wczoraj, 26.10.2022 roku, dyżurny ostrołęckich policjantów odebrał poważne zgłoszenie. Mieszkanka powiatu poinformowała o pilnej potrzebie odnalezienia swojego brata. Mężczyzna wczoraj o godzinie 3.00 wysłał jej wiadomość z której wynikało, że jego życie może być zagrożone.

Po kilku minutach od zgłoszenia informacja o zaginięciu mężczyzny była już przekazana policyjnym patrolom, które rozpoczęły poszukiwania. Sprawdzano miejsca, gdzie mężczyzna może przebywać, a także zwracano uwagę na pojazd, którym mógł się poruszać. Równolegle prowadzone były także działania operacyjne.

W działania zaangażowali również się policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego, którzy w lesie w porę odnaleźli zaginionego mężczyznę.

Ostatecznie został on zabrany do szpitala i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Dzięki natychmiastowej reakcji członków rodziny oraz działaniom ostrołęckich policjantów być może nie doszło do tragedii.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

(KWP w Radomiu / mw)