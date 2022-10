Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego sprawcę kolizji Data publikacji 27.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Zespołu ds. Wykroczeń Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego sprawcę dwóch kolizji drogowych.

W poniedziałek, 24 października 2022 roku funkcjonariusz kalwaryjskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby przebywając w rejonie stacji benzynowej w Stryszowie zauważył, że nieopodal doszło do zdarzenia drogowego. W pewnym momencie, sprawca kolizji wsiadł do samochodu marki Opel i odjechał z miejsca zdarzenia, dlatego też funkcjonariusz pojechał za nim. Kierujący oplem zaparkował przed jedną z posesji w gminie Stryszów, a następnie wspólnie z mężczyzną, z którym podróżował próbował przykryć pojazd materiałem. Policjant o całej sytuacji powiadomił dyżurnego Policji. Gdy we wskazane miejsce dojeżdżał policyjny radiowóz wówczas kierowca wsiadł do pojazdu i próbował odjechać z posesji uszkadzając jednocześnie samochód policjanta oraz ogrodzenie. Następnie rzucił się do ucieczki pieszej, lecz szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jak się okazało, kierujący oplem, 23-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2,3 promila alkoholu w jego organizmie.

Dzięki skutecznej reakcji mundurowego w czasie wolnym od służby, 23-latek poniesie wkrótce konsekwencje za popełnione przestępstwo oraz wykroczenia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat.