55 punktów w kilka sekund – Policjanci grupy SPEED zatrzymali pirata drogowego Data publikacji 27.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci grupy SPEED zatrzymali mężczyznę, który kierując audi popełnił tak wiele niebezpiecznych wykroczeń drogowych, że nałożyli na niego aż 55 punktów karnych. Jak się okazało 25-latek ma już cofnięte uprawnienia do kierowania za przekroczenie limitu 24 punktów. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie nieodpowiedzialnego kierującego.

Zielonogórska grupa SPEED, która już od trzech lat dba o bezpieczeństwo na drogach powiatu, każdego dnia zatrzymuje kierujących, którzy popełniają niebezpieczne drogowe wykroczenia – głównie te związane z prędkością. Policjanci widzieli już wiele, ale to co „zaprezentował” w środę (26 października) na drodze K-32 25-latek kierujący audi zaszokowało nawet doświadczonych mundurowych. Mężczyzna w kilkanaście sekund złamał kilka przepisów i popełnił tak poważne wykroczenia, że policjanci nałożyli na niego aż 55 punktów karnych. Kierujący wyprzedzał pojazdy na skrzyżowaniu, a następnie przed przejściem dla pieszych, czym zlekceważył znak zakazu wyprzedzania. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna ma już cofnięte uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze skierowali wobec 25-latka wniosek o ukaranie do sądu. Odpowie on za popełnione wykroczenia oraz przestępstwo.

Wiele razy przypominaliśmy już o tym, jak surowo karane są wykroczenia kierujących wobec pieszych oraz związane z przekroczeniem prędkości. Niestety jak widać nie odstrasza to niektórych „drogowych piratów”. Nie zgadzajmy się na to i pamiętajmy, aby widząc takie nieodpowiedzialne zachowania na drodze, zawiadomić o tym Policję.

Przypominamy też, że od 17 września wzrosły limity punktów karnych nakładanych na kierujących za poszczególne wykroczenia. Dotychczas górną granicą było 10 punktów – teraz 15. Punkty gromadzą się przez 2 lata, a przekroczenie 24 skutkuje zatrzymaniem uprawnień do kierowania. Ważną zmianą jest także „recydywa” przy popełnianiu wykroczeń drogowych. Kierujący, który w ciągu dwóch lat zostanie zatrzymany ponownie za to samo wykroczenie zapłaci podwójną wysokość mandatu.



podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14 MB)