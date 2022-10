Zignorowała czerwone światło i wjechała na przejazd kolejowy. 28-latka ukarana za nieodpowiedzialne zachowanie Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przewożąc roczne dziecko zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze i wjechała na przejazd kolejowy w Świebodzinie. 28-letnia kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł i 15 punktami karnymi. Żaden pośpiech nie jest wart ryzyka utraty zdrowia lub życia.

Nie da się cofnąć czasu ani naprawić wielu rzeczy, dlatego tak ważne jest, aby w szczególności na drodze, zachować ostrożność. Musimy pamiętać, że prowadząc auto odpowiadamy za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu, którym nasze zachowanie może zagrozić. Pomimo wielu kampanii, nagłośnienia w prasie szczególnie drastycznych zdarzeń, gdzie śmierć ponieśli podróżujący autem ludzie, nadal wielu kierujących nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego w rejonie przejazdów kolejowych. Ostatnia kontrola przeprowadzona 26 października br. przez świebodzińskich policjantów w rejonie przejazdu kolejowego, na którym doszło do tragicznego wypadku w sierpniu tego roku, zakończyła się ukaraniem mandatami karnymi trojga kierujących. Zignorowali oni znak B-20 STOP i nie zatrzymali się na przejeździe. Tego dnia z powodu mgły widoczność była ograniczona. Takie zachowanie mogło doprowadzić do tragedii.

Szczególnym brakiem rozwagi wykazała się jednak młoda, 28-letnia kobieta, która w piątek, 28 października br., w godzinach porannych przewoziła w swoim aucie roczne dziecko. Wjechała ona na przejazd kolejowy w Świebodzinie w momencie, w którym sygnalizator S1 przy przejeździe nadawał sygnał dźwiękowy oraz czerwony sygnał świetlny oznaczający zakaz przejazdu z powodu nadjeżdżającego pociągu. Oznacza on kategoryczny zakaz wjazdu na przejazd. Kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 złotych oraz nałożono na nią 15 punktów karnych.

Należy pamiętać, że żaden pośpiech nie jest wart ryzykowania życia swojego, a tym bardziej pasażerów.