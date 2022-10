Byli tam, gdzie potrzebna była pomoc. Kętrzyńscy policjanci uchronili zdrowie 38-latki Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w swojej codziennej służbie podejmują liczne interwencje, ścigają przestępców, czy też sprawców wykroczeń. Jednak to nie wszystko. W myśl hasła „Pomagamy i chronimy” wspierają także tych, którzy potrzebują pomocy. Tak jak policjanci z kętrzyńskiej drogówki, którzy pomogli kobiecie, której życie i zdrowie było zagrożone przez nagły atak padaczki.

Bycie policjantem to nie zawód, tylko służba i wcale nie należy do najłatwiejszych. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością i poświęceniem. Kętrzyńscy funkcjonariusze na terenie powiatu codziennie podejmują prawie 40 interwencji, od tych związanych z drobnymi kradzieżami, przez kolizje i wypadki, a kończąc na poważnych przestępstwach. Jednak służba w Policji to nie tylko interwencje kończące się wyciąganiem konsekwencji prawnych. Często zdarza się, że to policjanci jako pierwsi są na miejscu i udzielają pomocy potrzebującym jej osobom. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w czwartek, 27 października 2022 roku o godz. 8.30. Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie sierż. szt. Elena Kisielewska oraz asp. Przemysław Śpiewak przejeżdżając ul. Sikorskiego w Kętrzynie zauważyli, że na chodniku w rejonie przejścia dla pieszych leży młoda kobieta. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Okazało się, że 38-latka miała atak padaczki. Policjanci zabezpieczyli jej głowę przed ewentualnymi urazami i otoczyli kobietę opieką. Na miejsce wezwali też służby medyczne. Do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki pogotowia, funkcjonariusze udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej. 38-latka została przekazana medykom, a szybka reakcja policjantów z całą pewnością uchroniła ją przed ewentualnymi obrażeniami związanymi z atakiem choroby.

Służba w Policji jest co prawda obciążona dużą odpowiedzialnością i wieloma obowiązkami, ale przynosi także wiele satysfakcji. Szczególnie, gdy można w jej trakcie pomóc innym osobom, uratować czyjeś zdrowie a nawet życie lub rozwiązać trudny problem. W tej służbie nie ma miejsca na nudę i monotonię. Tutaj każdy dzień jest inny i przynosi nowe doświadczenia.