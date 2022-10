Mundurowi udzielali pomocy 45-latce Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieluńscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, w którym uczestniczył osobowy mercedes. Na miejscu mundurowi z ogniwa patrolowo – interwencyjnego reanimowali nieprzytomną 45- letnią kobietę.

W czwartek, 27 października 2022 roku po godzinie 17.00 mundurowi z wieluńskiej „patrolówki” w trakcie służby zauważyli, iż na ulicy Wojska Polskiego w Wieluniu doszło do zdarzenia drogowego. Zauważyli tam osobowego mercedesa, który uderzył w słup energetyczny. Za jego kierownicą siedziała nieprzytomna kobieta. Obecni na miejscu świadkowie zdarzenia zaczęli udzielać jej pomocy.

Brak możliwości nawiązania z kobietą kontaktu zasugerował interweniującym policjantom, że jej życie jest zagrożone. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania. Sprawdzili jej funkcje życiowe i wciągnęli ją z auta. Kiedy się okazało, że brak jest wyczuwalnego oddechu, jeden z funkcjonariuszy bez wahania podjął resuscytację. Prowadził ją do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki pogotowia. W związku z prośbą medyków o pomoc w dalszych działaniach ratowniczych policjant wsiadł do karetki i wspólnie z jej załogą kontynuował ratowanie życia kobiety. 45-latka trafiła do szpitala gdzie było możliwe udzielenie jej specjalistycznej pomocy medycznej.

Policjanci z relacji świadków zdarzenia wstępnie ustalili, że 45- latka siedząca za kierownicą mercedesa najprawdopodobniej straciła przytomność w trakcie wykonywania manewru cofania i uderzyła w zaparkowany pojazd oraz słup energetyczny.

Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.