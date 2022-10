Bezpieczny Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2022 Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe dni to czas odwiedzania i porządkowania grobów naszych bliskich. Niejednokrotnie w tym celu przemierzamy wiele kilometrów, po to, by 1. i 2. listopada na cmentarzu, w ciszy i zadumie, wspominać bliskich i znajomych, którzy odeszli. W tym roku oba te święta przypadają po weekendzie, co dodatkowo wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu pojazdów i może skutkować naszą kilkudniową nieobecnością w domu. Pamiętajmy, aby towarzysząca nam w tych dniach nostalgia i zaduma nie uśpiły naszej czujności. Zachowajmy w tym czasie szczególną ostrożność, by nie spotkały nas przykre niespodzianki.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to bardzo ważne święta w kościele katolickim w Polsce, skupiające najwięcej ludzi i rodzin wokół siebie. Jak co roku, w okolicach nekropolii porządku pilnować będą policjanci oraz przedstawiciele innych służb. Stosujmy się do ich poleceń i wskazówek. Pamiętajmy jednak, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych. Charakter tych świąt, a także masowe odwiedzanie grobów, sprzyjają działalności przestępczej. Na cmentarzach oraz w środkach komunikacji publicznej wzrasta zagrożenie kradzieżami. Nasze opuszczone domy czy mieszkania to potencjalny cel dla włamywaczy.

Aby te dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojnie, ważne jest zachowanie rozsądku, wzmożona czujność i przestrzeganie kilku ważnych zasad bezpieczeństwa.

Wychodząc z mieszkania czy domu, zadbajmy o jego odpowiednie zabezpieczenie. Sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Zamknijmy drzwi garażowe, pomieszczenia gospodarcze, a także furtki i bramy na posesję. Włączmy czujki ruchu i pamiętajmy o aktywowaniu alarmu.

Poprośmy zaufanego sąsiada, by podczas naszej nieobecności zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie. Pozostawmy mu numer telefonu, aby w razie potrzeby mógł nas powiadomić.

Gdy korzystamy z mediów społecznościowych, informacją o planowanym wyjeździe podzielmy się już po szczęśliwym powrocie. Nie wiemy kto i jak wykorzysta wiedzę, o tym że nie będzie nas w domu.

Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów, ani oszczędności. Dla bezpieczeństwa, rozważmy zdeponowanie ich w banku.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy, o ile to nie jest niezbędne, większej gotówki, kosztownej biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Poprzez chwilę naszej nieuwagi mogą one paść łupem złodzieja.

Płacąc za zakupy na przy cmentarzach straganach, róbmy to dyskretnie, nie ujawniając otoczeniu całej zawartości portfela. Pieniądze, karty płatnicze, dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy najlepiej w wewnętrznej kieszeni ubrania, co utrudni w tłumie ewentualną próbę ich kradzieży.

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną czujność zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Kontrolujmy cały czas nasze torebki czy saszetki, aby nie utracić ich w tłoku i ścisku.

Rozważmy, aby dojeżdżając na cmentarz w dużych miastach zrezygnować w tych dniach z własnego transportu na rzecz specjalnie zorganizowanej komunikacji miejskiej i linii cmentarnych. Parkowanie w rejonie cmentarzy będzie w tym okresie znacznie utrudnione.

Zadbajmy, aby osoby starsze, chore i mniej sprawne przebywały na cmentarzu zawsze w obecności opiekuna. W tłumie łatwo o zasłabnięcie lub utratę orientacji i zabłądzenie. Warto takie osoby wyposażyć w kartkę z numerami telefonów do członków rodziny.

W przypadku dzieci, uczulmy je, aby na cmentarzu nie oddalały się od rodziców czy członków rodziny. Ustalmy zasady postępowania na wypadek, gdyby zgubiły się w tłumie, a także miejsce spotkania w takiej sytuacji. Zadbajmy, aby dziecko posiadało numer telefonu do rodzica lub, w przypadku młodszych dzieci, zaopatrzmy je w kartkę z takim numerem. Uczmy zasady, że w razie potrzeby zawsze mogą zwrócić się o pomoc do policjanta, strażnika miejskiego lub innej umundurowanej osoby, np. harcerza czy ochroniarza.

Zwracajmy uwagę, aby nasi milusińscy ostrożnie obchodzili się ze zniczami. Ogień lub ich wysoka temperatura może skutkować bolesnym poparzeniem albo ranami na skutek rozlania parafiny.

Na terenie cmentarza pilnujmy własnych rzeczy osobistych, torebek, telefonów, itp. Nie spuszczajmy z nich wzroku, nie zostawiajmy na pomniku czy ławkach. W atmosferze zadumy i wspomnień, a także spotkań z długo niewidzianą rodziną, pozostawione bez opieki mogą stać się obiektem zainteresowania przestępców.

Zadbajmy, aby nadchodzące święta naszych bliskich zmarłych przebiegły bezpiecznie i spokojnie, w atmosferze zadumy i refleksji.

(Biuro Prewencji KGP, mw BKS KGP)

