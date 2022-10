Pomagamy i chronimy – na policjanta zawsze można liczyć Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że na pomoc policjanta można liczyć w każdej sytuacji, przekonał się niepełnosprawny mężczyzna, która na jednej z głównych ulic w Legnicy chciał przejechać przez drogę i utknął pomiędzy pasami ruchu. Mężczyzna nie dałby rady sam przejechać przez ruchliwą ulicę. Na szczęście w pobliżu przejeżdżał partol Policji, który na widok mężczyzny na wózku inwalidzkim pospieszył z pomocą. Policjant wstrzymał ruch i pomógł przejechać przez drogę.

W służbie funkcjonariusza nie ma nigdy rutyny, nie ma takich samych interwencji, za to często policjant, który jest wezwany, aby pomóc drugiemu człowiekowi, musi podejmować szybkie i zdecydowane decyzje, od których niekiedy zależy czyjeś życie.



Są też sytuacje, w których policjanci kierują się zwykłą ludzką empatią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. Do takiej sytuacji doszło w ostatnim czasie na jednej z głównych ulic w Legnicy, gdzie stale panuje wzmożony ruch. Niepełnosprawny mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim, chciał przejechać przez dwupasmową jezdnię i utknął pomiędzy pasami ruchu. Wieczorowa pora i padający deszcz nie pomagały, gdyż mężczyzna dopiero z bliskiej odległości był widoczny dla kierujących, którzy w ostatniej chwili go omijali. Na szczęście trasą, jaką poruszał się niepełnosprawny mężczyzna, przejeżdżali policjanci Wydziału Patrolowo Interwencyjnego legnickiej komendy.



Funkcjonariusz nie byli obojętni, widząc całą sytuację. Natychmiast zatrzymali radiowóz, wstrzymali ruch na drodze i zaoferowali pomoc w pokonaniu ruchliwej drogi. W ten sposób udało się uniknąć tragedii, gdyby któryś z kierujących nie zdążył zareagować w odpowiedniej chwili.



„Pomagamy i chronimy” to hasło przyświeca policjantom w codziennej służbie. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i sposobność, funkcjonariusze bez wahania niosą pomoc osobom, które jej potrzebują.

sierż. szt. Paweł Noga

Źródło: KMP w Legnicy

asp. Katarzyna Baniewska

tel. 504 798 649

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.19 MB)