Wyjaśniona sprawa usiłowania zabójstwa w Trójmieście Data publikacji 31.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku rozwiązali sprawę usiłowania zabójstwa mężczyzny, do którego doszło w minionym roku. Z zebranego materiału wynika, że za brutalny atak mogą być odpowiedzialne 4 osoby, w wieku od 24 do 45 lat, które zostały aresztowane. Według śledczych przyczyną bardzo agresywnego zachowania mogły być porachunki.

Policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wyjaśniają okoliczności usiłowania zabójstwa mężczyzny.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w Gdańsku 15 sierpnia 2021 roku, kiedy to czterech, wówczas niezidentyfikowanych mężczyzn zaatakowało 41-letniego mieszkańca Trójmiasta. Sprawcy postrzelili z broni swoją ofiarę, a następnie skatowali pałkami. Nieprzytomnego mężczyznę pozostawili na ulicy. Postrzelony w plecy, z wieloma połamaniami, ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Wówczas nie udało się rozwiązać tej sprawy, ale śledczy nie odpuszczali.

Na początku tego roku policjanci CBŚP dotarli do nowych wątków sprawy. Początkowe poszlaki i lakoniczne informacje zostały zweryfikowane i doprowadziły do ustalenia przebiegu zdarzenia. Według śledczych, za tak agresywne zachowanie mogą być odpowiedzialni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Wszystko wskazuje na to, że podłożem zdarzenia mogły być porachunki pomiędzy skonfliktowanymi grupami przestępczymi z terenu Trójmiasta.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali 4 mężczyzn. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku przedstawiono podejrzanym zarzuty usiłowania zabójstwa przy użyciu broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi. Decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku podejrzanych tymczasowo aresztowano na okres 3 miesięcy. Warto zaznaczyć, że zabójstwo zagrożone jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa posiada charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.