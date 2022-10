Policjanci pomogli 25-letniemu mężczyźnie Data publikacji 31.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Brzozowscy policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego uratowali 25-letniego mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie. Profesjonalna i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy zapobiegła tragedii. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj około godziny 7.00, brzozowscy policjanci, w trakcie patrolowania ulicy Legionistów, zauważyli mężczyznę, który stał w rejonie mostu na rzece Stobnica, a jego ubranie było przemoczone. Funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli w stronę mężczyzny, aby sprawdzić co się stało i czy nie potrzebuje on pomocy. W rozmowie z nim ustalili, że chciał on targnąć się na własne życie.

Dzięki policyjnej interwencji i rozmowie z 25-latkiem nie doszło do tragedii. Mężczyzna był trzeźwy. Mundurowi przeprowadzili młodego mężczyznę w bezpieczne miejsce, a następnie przekazali pod opiekę załodze karetki pogotowia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl

(KWP w Rzeszowie / kp)