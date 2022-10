W służbie pomagają innym, a w czasie wolnym ratują życie! Mowa o dwóch takich, co… podzielili się swoim szpikiem i darowali życie tym, którzy tego potrzebowali Data publikacji 31.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Najcenniejszy dar – szansę na życie, podarowali dzieciom policjanci z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. St. sierż. Mateusz Pluszkiewicz i mł. asp. Bartłomiej Komasiński, bo o nich właśnie mowa, zostali uhonorowani odznakami dawców przeszczepu. Wzorem naszych kolegów zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie dawców szpiku!

Nie często się zdarza, że ktoś może zostać dawcą szpiku kostnego, jeszcze rzadziej bywa, że dwóch policjantów służących w tej samej jednostce może zostać dawcami, a co więcej - służących w tej samej komórce organizacyjnej! Starszy sierżant Mateusz Pluszkiewicz i młodszy aspirant Bartłomiej Komasiński, którzy pełnią służbę w Plutonie Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu po zarejestrowaniu się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego dowiedzieli się, że mogą podarować niespokrewnionym osobom szansę na drugie życie. Łączy ich nie tylko służba, ale przede wszystkim bezinteresowna chęć niesienia pomocy. Historie, choć nieco inne, mają wspólny mianownik - szansa na nowe życie.

Starszy sierżant Mateusz Pluszkiewicz w policji służy od 5 lat. Koledzy cenią go przede wszystkim za bezinteresowną pomoc, dlatego nikogo nie zdziwiło, że kilka lat temu został honorowym dawcą krwi. Dla Mateusza było to za mało, wiedział, że dla innych może zrobić jeszcze więcej — w 2017 roku podjął decyzję o zarejestrowaniu się, jako dawca szpiku i komórek macierzystych w fundacji DKMS. W 2021 roku dowiedział się, że gdzieś na świecie jest jego „genetyczny bliźniak”. Bez wahania podjął decyzję o oddaniu szpiku. W październiku 2021 r. odbył się pierwszy przeszczep. Niestety miesiąc później otrzymał informację, że przeszczep u chłopca nie przyjął się w 100 %. Został wówczas poproszony o oddanie szpiku drugą metodą, poprzez pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. Kolejny przeszczep odbył się w styczniu br. Starszy sierżant Mateusz Pluszkiewicz niedawno został odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Jest to niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie resortowe nadawane dawcom przeszczepu, w celu uhonorowania, za poświęcony czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób między innymi poprzez dobrowolne oddanie więcej niż raz szpiku.

Drugi z naszych kolegów, młodszy aspirant Bartłomiej Komasiński służbę w Policji rozpoczął w 2010 roku. Na co dzień funkcjonariusz Plutonu Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Prywatnie, co również stanowi ogromną wartość w służbie, człowiek o wielkim sercu, któremu los drugiej osoby nie jest obojętny. W fundacji DKMS jako potencjalny dawca szpiku kostnego zarejestrował się trzy lata temu. Decyzję tą podjął po tym, jak w jego rodzinie zachorował 3-letni chłopiec, a dzięki dawcy z fundacji udało się uratować jego życie. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusz, gdy tylko otrzymał informację o tym, że może zostać dawcą dla dziewczynki z Białorusi, bez chwili się wahania zgodził. Nasz kolega przeszedł szereg szczegółowych badań, po których został zakwalifikowany do zabiegu. Sam przeszczep odbył się 14.10.2021 roku, dając chorej osobie szansę na nowe życie. Młodszy aspirant Bartłomiej Komosiński został odznaczony za ten dar odznaką „Dawcy Przeszczepu”.

Policjanci są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas służby niejednokrotnie ratują ludzkie życie i zdrowie. Powyższe przykłady po raz kolejny udowadniają, że policjantom nie tylko w służbie, ale i poza nią, przyświeca jeden cel – pomagać innym. Funkcjonariusze zapewniają, że cały zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, dlatego gorąco zachęcają każdego do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.