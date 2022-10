Policjanci wspólnie z ratownikami medycznymi uratowali życie młodej kobiety

Policjanci podczas służby spotykają się z przeróżnymi zdarzeniami i niejednokrotnie stanowią one ogromne wyzwania. Sierżant sztabowy Monika Rozembajgier oraz sierżant Justyna Boska dzięki skutecznej akcji reanimacyjnej wspólnie z ratownikami medycznymi przyczynili się do uratowania życia młodej kobiety. 29-latka trafiła do szpitala. Jej zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.