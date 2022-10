Wymagające szkolenie i nowe łodzie wodniaków z Warmii i Mazur Data publikacji 31.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybko i skutecznie nieść pomoc na wodach i terenach przywodnych – to podstawowe zadanie stawiane co roku przed policyjnymi wodniakami. Aby jego wykonanie było możliwe, potrzebni są wykwalifikowani policjanci, mający do dyspozycji profesjonalny i nowoczesny sprzęt. Dlatego choć tegoroczny sezon wodny już się skończył, to wodniacy już przygotowują się do kolejnego. W tym celu wsparci przez specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w szkoleniu z nawigacji i ratownictwa wodnego w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w porze nocnej. Podczas szkolenia przetestowali też jedną z nowych łodzi, które trafiły do dyspozycji wodniaków w regionie.

W sezonie wodnym w 2022 roku (od maja do końca września) policyjni wodniacy na Warmii i Mazurach podjęli prawie 2000 interwencji. Brali udział w 8 akcjach ratunkowych na wodach i uratowali 9 tonących osób. Ujawnili ponad 2000 wykroczeń i usunęli z wód 16 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych. Wyjaśniali okoliczności 3 wypadków i 16 kolizji na wodach. Przeprowadzili tysiące kontroli kąpielisk i dbali o bezpieczeństwo niezliczonej liczby osób korzystających z uroków wypoczynku nad wodą.

Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych to jeden z absolutnych priorytetów policjantów z Warmii i Mazur w sezonie letnim. Ochronie życia, zdrowia i mienia osób wypoczywających nad akwenami poświęcane jest wiele uwagi i wykorzystywane do tego jest dużo specjalistycznego sprzętu. Służba policyjnych wodniaków to ratowanie życia tonącym, wyciąganie z opresji amatorów sportów wodnych, walka z kłusownictwem wodnym, podejmowanie działań poszukiwawczych na wodach, kontrole kąpielisk i dbanie o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas wolny nad wodą. Realizacja powyższych zadań nierzadko wiąże się z pracą w ekstremalnych i trudnych warunkach atmosferycznych. Niska temperatura, silne wiatry, wysoka fala - to tylko niektóre zjawiska mogące wystąpić na każdym akwenie. Dlatego policjanci realizujący zadania na wodach i terenach przywodnych muszą być wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt służący do niesienia pomocy innym i umożliwiający im to w sposób bezpieczny również dla nich samych.

Systematyczne unowocześnianie i powiększanie floty wodnej w garnizonie warmińsko-mazurskim stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć, które przekłada się realnie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i licznie odwiedzających region turystów.

To dzięki zwiększającej się rokrocznie częstotliwości służb policyjnych wodniaków, możemy mówić zarówno o wzrastającym bezpieczeństwie, jak i prawidłowym oddziaływaniu prewencyjnym, które studzi niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania turystów wypoczywających nad wodą.

Dzięki podjętym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie działaniom flota wodna została powiększona o 3 nowe i nowoczesne łodzie patrolowo ratownicze RiB Sportis S-6500/K o pojemności 2785cm3 i mocy 200 KM, kat. R-2. Zakup jednostek pływających został sfinansowany dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i budżetu KWP w Olsztynie. Łodzie od przyszłego sezonu nawigacyjnego będą użytkowane na Szlaku wielkich Jezior Mazurskich przez jednostki KPP w Giżycku i KPP w Piszu oraz na jeziorze Jeziorak przez KPP w Iławie. Dzięki temu możemy mówić o liczbie 34 łodzi w całym województwie znajdujących się w 14 jednostkach terenowych KWP w Olsztynie.

Choć tegoroczny sezon nawigacyjny już się skończył, to policyjni wodniacy już myślą o kolejnym i póki pogoda na to pozwala realizują potrzeby szkoleniowe. Wszystko po to, by być jeszcze lepiej przygotowanym do wyzwań, które postawi przed nimi kolejny sezon.

Dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowane zostało w dniach 26.10-28.10.2022r. na terenie Ośrodka Szkolenia PSP KWP SP w Olsztynie doskonalenie zawodowe pod nazwą „Nawigacja i ratownictwo wodne w trudnych warunkach atmosferycznych w tym w porze nocnej”, przewidziane dla funkcjonariuszy realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych garnizonu warmińsko – mazurskiego. Do szkolenia przystąpiło 20 funkcjonariuszy jednostek terenowych KWP w Olsztynie.

Celem szkolenia było doskonalenie oraz podniesienie skuteczności wykonywanych czynności służbowych funkcjonariuszy Policji realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych, przygotowanie do reagowania na nagłe zagrożenia życia i zdrowia oraz do prowadzenia działań ratowniczych na wodach, w tym w porze nocnej, przy użyciu łodzi służbowych oraz podniesienie bezpieczeństwa własnego policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych podczas trudnych warunków atmosferycznych, w tym w porze nocnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone m.in. przez specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i przy udziale Dyrektora Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, dzięki którym zrealizowano takie zagadnienia jak: taktyka prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności, umiejętność prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczanie osoby ratowanej, umiejętność bezpiecznej ewakuacji osoby poszkodowanej poza strefę zagrożenia, umiejętność orientacji na akwenie przy pomocy przyrządów nawigacyjnych i punktów orientacyjnych, spełnianie warunków bezpiecznej żeglugi w nocy.

Na poniższym nagraniu, które rozpoczyna plansza z logo KWP w Olsztynie i widok na mapę oraz kompas trzymane w dłoni, w kolejnych ujęciach widoczne są policyjne łódki pływające po jeziorze. Film przeplatany jest ujęciami z lotu ptaka, wykonanymi dronem oraz ujęciami z pokładu łódki i kamery przyczepionej do dziobu motorówki. Na filmie są widoczni również policjanci ubrani w kaski i kamizelki ratunkowe, stojący na pokładzie łodzi. Film kończy widok na jezioro oraz plansza z loko KWP w Olsztynie.

Film Szkolenie policyjnych wodniaków na jez. Ukiel

Film w lepszej jakości jest dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube.com pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=2mh8NmRaCB4

Film zrealizowany przez Zespół Prasowy KWP w Olsztynie.

