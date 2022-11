12 zarzutów za włamania do domów i 160 tysięcy złotych strat. 36-latek zatrzymany i aresztowany Data publikacji 02.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żarskiej komendy ustalili i zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o kradzieże i kradzieże z włamaniem do domów i mieszkań na terenie Żar. Wartość skradzionych rzeczy oraz gotówki łącznie wynosi prawie 160 tysięcy złotych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury oraz Policji i aresztował 36-latka na trzy miesiące.

Dzięki wspólnym działaniom służby kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej oraz dzielnicowych w minionym tygodniu zatrzymany został mężczyzna, który podejrzany jest o kradzieże i kradzieże z włamaniem do domów i mieszkań. Do zdarzeń dochodziło w ostatnich miesiącach i na początku tego roku na terenie Żar. Nieznany sprawca wchodził do otwartych budynków mieszkalnych, a kiedy były zamknięte włamywał się do nich wyważając drzwi balkonowe lub okna. Łupem najczęściej padały pieniądze, biżuteria lub sprzęt elektroniczny. Łącznie wartość skradzionego mienia i gotówki wyniosła blisko 160 tysięcy złotych.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić 36-letniemu mieszkańcowi Żar 12 zarzutów. Część skradzionych przedmiotów została odzyskana i przekazana właścicielom. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Policji i zastosował trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Za tego typu przestępstwo grozić mu może do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)