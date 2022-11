Nasza Koleżanka laureatką tytułu honorowego „Patron Bezpiecznych Dróg 2022” Data publikacji 02.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Inz. Wiesława Majcher-Karwowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy została laureatką tytułu honorowego „Patron Bezpiecznych Dróg 2022”. Na co dzień nasza Koleżanka realizuje zadania, związane m.in. z opiniowaniem projektów zmian stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, krajowych i autostradach, przebiegających przez nasze województwo. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W czwartek, 27 października 2022 roku w Warszawie w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej odbył się IV Ogólnopolski Konwent pt .: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, którego organizatorem była Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP.

Podczas uroczystej gali, stanowiącej jeden z elementów przedsięwzięcia, wręczono certyfikaty i statuetki podmiotom, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które jednocześnie przyczyniają się do minimalizowania problemu wypadków komunikacyjnych. Tegoroczną laureatką tytułu honorowego „Patron Bezpiecznych Dróg 2022” została Pani mgr inż . Wiesława Majcher-Karwowska, na co dzień pracująca w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Nasza Koleżanka realizuje zadania związane m.in . z opiniowaniem projektów zmian stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, krajowych i autostradach, przebiegających przez nasze województwo. Do wyróżnienia nominował Ją Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów osobistych oraz zawodowych.