Przestępstwo z nienawiści - pseudokibice usłyszeli zarzuty

Kryminalni z Częstochowy ustalili, a następnie zatrzymali 4 pseudokibiców w wieku 31, 42, 47 i 48 lat, którzy we wrześniu znieważyli obywateli Nigerii i Konga na tle przynależności narodowej. Dodatkowo grozili im pozbawieniem życia. Cała czwórka usłyszała już zarzuty, a 47-latek trafił do aresztu.

Kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców wnikliwie analizowali zgromadzony materiał w sprawie znieważenia grupy cudzoziemców, do którego doszło na stadionie piłkarskim w Częstochowie. Po miesiącu od zdarzenia ustalili tożsamość sprawców, którzy stosowali przemoc i kierowali groźby karalne wobec obywateli Nigerii i Kongo tylko dlatego, by ci podczas meczu nie weszli na sektor kibiców.

Do zdarzenia doszło 11 września. 4 studentów z Częstochowy weszło na stadion i kierowało się na wyznaczony sektor, gdy drogę zagrodzili im pseudokibice. Od nieprzyjaznych kibiców usłyszeli mnóstwo obelżywych słów na tle rasistowskim oraz groźby pozbawienia życia. Kibole wypchnęli ich z trybun, nie pozwalając obejrzeć meczu. Po kilku dniach pokrzywdzeni powiadomili organy ścigania. Policjanci wnikliwie analizowali nagrania z monitoringu. Wytypowali i dotarli do 4 mieszkańców Częstochowy w wieku 31, 42, 47 i 48 lat. Podczas zatrzymania 31-latka policjanci znaleźli przy nim kije bejsbolowe, siekierkę i przedmiot przypominający broń, który został przekazany biegłemu do dalszych badań. Okazało się też, że 42-latek i jego 47-letni kolega na początku października przed meczem piłkarskim rozgrywanym w Łodzi naruszyli nietykalność cielesną policjantów na służbie. 47-latek dodatkowo odpowie za propagowanie ustroju faszystowskiego.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu 47-latek trafił na 2 miesiące do aresztu, natomiast 42-latek i 31-latek zostali objęci policyjnym dozorem i musieli wpłacić poręczenie majątkowe.

Za znieważenie osób na tle przynależności narodowej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.