Trwa ostatni dzień policyjnych działań w związku z okresem Wszystkich Świętych i Zaduszek Data publikacji 02.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od początku tegorocznych policyjnych działań związanych z okresem Wszystkich Świętych na mazowieckich drogach doszło do 29 wypadków drogowych, mniej niż przed rokiem. W wypadkach zginęły 4 osoby, a 46 zostało rannych. Niestety nie zabrakło nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli do swoich aut po alkoholu. Policjanci zatrzymali 63 nietrzeźwych kierujących. Wzmożone działania policjantów w okolicach cmentarzy i drogach przebiegających przez Mazowsze potrwają do północy 2 listopada.

W tym roku policyjne działania rozpoczęły się w piątek 28 października, potrwają do północy 2 listopada. Na całym Mazowszu nad bezpieczeństwem w tym czasie czuwają funkcjonariusze Policji, wspierani m.in. przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Wszystko po to, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim, którzy w te dni odwiedzają groby najbliższych.

W czasie wydłużonego świątecznego weekendu od 28 października do 1 listopada na drogach doszło do 29 wypadków, w których zginęło 4 osoby, a 46 zostało rannych. W ciągu pięciu dni policjanci, mimo licznych apeli, zatrzymali też 63 nietrzeźwych kierujących. Do wielu wypadków doszło z powodu brawurowej jazdy kierowców i nadmiernej prędkości. Trudności przysporzyła także zmienna aura.

Porównując ilość zdarzeń drogowych i ich skutki z ubiegłorocznym okresem Wszystkich Świętych odnotowano o 6 wypadków drogowych mniej. Na drogach garnizonu mazowieckiego policji doszło do 249 kolizji drogowych, czyli o 129 "stłuczek" mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największe natężenie ruchu odnotowano na drogach dojazdowych i wokół cmentarzy. W służbie policjanci ruchu drogowego wykorzystywali bezzałogowe statki powietrzne policji, mogąc w ten sposób na bieżąco nadzorować ruch wokół nekropoli. W wielu miejscach zmieniona została organizacja ruchu, tak by z jednej strony umożliwić wszystkim sprawne dotarcie do nekropoli, z drugiej zaś przygotować miejsca parkingowe dla odwiedzających groby. W tych miejscach policjanci wspierani przez inne służby kierowali ruchem i pomagali kierowcom w sprawnym przemieszczaniu się. Policjanci obecni byli także na cmentarzach by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym groby. Oprócz umundurowanych patroli służbę pełnili także policjanci kryminalni, których zadaniem było zapobiegać m.in. kradzieżom.

Dzisiaj w ostatni dzień policyjnych działań, funkcjonariusze nadal nadzorują ruch, nie tylko wokół cmentarzy, ale także na głównych ciągach komunikacyjnych.

Apelujemy o zachowanie ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Zespół Prasowy KWP zs.w Radomiu