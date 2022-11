Bezpiecznie na Dolnym Śląsku podczas policyjnej akcji „Wszystkich Świętych 2022” Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas sześciu dni akcji „Wszystkich Świętych 2022” dolnośląscy policjanci dbali o bezpieczeństwo na drogach województwa i w rejonie cmentarzy. Funkcjonariusze pomagali podróżnym współdziałając z innymi służbami. Niestety, mimo wielu apeli i promowanych kampanii społecznych, część kierowców prowadziła swoje pojazdy po alkoholu. Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali w tym czasie 167 kierujących, którzy zdecydowali się na to nieodpowiedzialne zachowanie. Na terenie naszego województwa doszło w sumie do 35 wypadków drogowych. Na szczęście w ich wyniku nikt nie poniósł śmierci.

W tym roku ogólnopolska akcja „Wszystkich Świętych 2022” rozpoczęła się 28 października i zakończyła 2 listopada. W tym okresie również dolnośląscy policjanci prowadzili wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas tych szczególnych dni zadumy i pamięci o zmarłych.

Funkcjonariusze ruchu drogowego realizowali czynności mające na celu ograniczenie tych zachowań na drodze, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W celu zapewnienia użytkownikom dróg bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymania płynności ruchu, mundurowi z Dolnego Śląska zwiększyli intensywność kontroli na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa.

Policjanci pomagali kierowcom i podróżnym na drogach oraz w okolicach samych cmentarzy. W działaniach wzięli udział mundurowi z ruchu drogowego, prewencji i z pionów kryminalnych. Do akcji włączyły się także inne służby dbające o bezpieczeństwo.

Na Dolnym Śląsku 1. listopada na niebie można było zauważyć policyjny śmigłowiec. Załoga Bella wraz z koordynatorem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu patrolowała miejsca szczególnie wzmożonego ruchu pieszego i samochodowego. Usprawniło to przekazywanie informacji o zatorach, utrudnieniach na trasach wjazdowych i wyjazdowych czy miejscach zdarzeń drogowych, co wpływało na szybką reakcję i udzielenie pomocy oraz niezwłoczne upłynnienie ruchu.

W naszym województwie doszło do 35 wypadków drogowych. Na szczęście w zdarzeniach tych nie było ofiar śmiertelnych, o co dbali każdego dnia dolnośląscy policjanci.

Mimo wielu policyjnych działań profilaktycznych i prewencyjnych oraz prowadzonych kampanii społecznych, dotyczących odpowiedzialnej i trzeźwej jazdy, część z kierowców zignorowała te apele i zdecydowała się prowadzić pojazdy po alkoholu. W trakcie trwania akcji funkcjonariusze zatrzymali w sumie 167 takich nieodpowiedzialnych kierowców. Policjanci przeprowadzili ponad 7 tysięcy interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 522 osoby oraz 263 poszukiwanych.

Niezmiernie cieszy fakt mniejszej ilości zdarzeń drogowych i braku ofiar śmiertelnych, a dla dolnośląskich policjantów jest to najlepszy dowód dobrze pełnionej służby.