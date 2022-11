Zawsze na służbie, dbając o bezpieczeństwo innych

Służba w Policji to nie jest zwykła praca. Złożenie ślubowania i przyjęcie policyjnej odznaki to wzięcie na siebie bardzo dużej odpowiedzialności. To gotowość do niesienia pomocy zawsze bez względu na okoliczności, to również gotowość do podjęcia interwencji, czy zareagowania, gdy ktoś łamie prawo. Taką postawą wykazali się szczecińscy policjanci, którzy będąc po służbie na terenie powiatu gryfińskiego zareagowali i zatrzymali uczestników bójki.