Niebezpieczne zachowania kierowców w obiektywie wideorejestratora. Rekordzista jechał 237 km/h Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony długi weekend Wszystkich Świętych funkcjonariusze mieli sporo pracy. Odnotowali również sporo niebezpiecznych zachowań. Na szczęście obyło się bez poważnych wypadków. Niestety niektórzy jechali za szybko. Na trasie S3 kierowca miał na liczniku 237 kilometrów na godzinę. Za swoje wyczyny został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a jego konto wzbogaciło się o 15 punków karnych.

Policjanci od piątku (28 października) pracowali nad bezpieczeństwem wszystkich podróżnych. Funkcjonariusze pomagali kierowcom i pieszym, by nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Policjanci nie odnotowali żadnych wypadków, a jedynie kilka kolizji. Niestety zdarzyli się kierowcy, którzy jechali stanowczo za szybko.

Podczas działań policjanci zatrzymali 6 osób, które straciły prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę. Wśród nich był 39-letni kierowca opla, który w Dąbroszynie jechał o 68 kilometrów na godzinę za szybko i wyprzedzał na linii podwójnej ciągłej. Nałożono na niego mandat w wysokości 2200 złotych i 19 punktów karnych. Niechlubnym rekordzistą prędkości był 35-latek w audi. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli pędzące trasą S3 auto i ruszyli za nim. Pomiar wskazał 237 kilometrów na godzinę. Kierowca został zatrzymany do kontroli. Musi zapłacić 2500 złotych mandatu, a na jego „konto” wpłynęło 15 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, by stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz dokładnie obserwować drogę. Ich obecność ma przede wszystkim pomagać uczestnikom ruchu. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego mogą grozić wysokie mandaty lub wnioski do sądu. Pośpiech, którym najczęściej tłumaczą się kierowcy, może sporo kosztować.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim