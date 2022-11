Zaginiona, schorowana kobieta odnaleziona przez policyjnego przewodnika psa i jego czworonożnego kompana Kordisa Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Świebodzińscy policjanci prowadzili poszukiwania schorowanej kobiety, która zaginęła w lesie. 39-latka została odnaleziona dzięki doświadczeniu i skuteczności przewodnika psa oraz jego czworonożnego kompana. Sierżant sztabowy Dawid Dubiel i pies Kordis odnaleźli zaginioną, zziębniętą kobietę prawie 10 kilometrów od jej domu. 39-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

W środę, 2 listopada 2022 roku w godzinach popołudniowych, dyżurny świebodzińskiej Policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 39-latki. Kobieta ostatni raz widziana była wieczorem poprzedniej doby w swoim domu. Rano rodzina zauważyła, że najprawdopodobniej wyszła ona wraz z psem, który do domu powrócił sam.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ zaginiona kobieta jest schorowana, nadciągał zmrok, a wokół ich domu są głównie pola i lasy. W świebodzińskiej jednostce natychmiast został wszczęty alarm. Funkcjonariusze różnych pionów działali na wielu płaszczyznach, by odnaleźć kobietę. Niecałą godzinę od zgłoszenia zapadł zmierzch i szczególnie w obszarach leśnych ciemności praktycznie uniemożliwiały poszukiwania. Na miejsce skierowany został między innymi przewodnik psa sierżant sztabowy Dawid Dubiel wraz ze swoim kompanem Kordisem. To właśnie oni odnaleźli zaginioną kobietę. Około 10 kilometrów od domu zauważyli ukrywającą się za drzewem postać, która na ich widok zaczęła uciekać. Policjant i jego pies ruszyli za nią i szybko ją dogonili. Okazało się, że jest to zaginiona 39-latka, która była bardzo zziębnięta. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala.

Doświadczenie i umiejętności przewodnika okazały się bezcenne, ponieważ ukrywającą się w nocy, w lesie, w takiej odległości od miejsca zamieszkania kobietę, byłoby bardzo ciężko odnaleźć i kolejną noc najprawdopodobniej spędziłaby w lesie. Przy takich temperaturach, bez żadnego prowiantu oraz dodatkowych ubrań mogłoby to zagrażać jej zdrowiu lub życiu.