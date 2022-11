Krapkowiccy policjanci uratowali życie 3-latka

Dzięki szybkiej reakcji mł. asp. Krzysztofa Rejmana i post. Karoliny Kowolik zdrowiu 3-latka nie zagraża już niebezpieczeństwo. Maluch po tym jak zakrztusił się lizakiem, wymagał szybkiej pomocy lekarskiej. Funkcjonariusze ruchu drogowego z Krapkowic udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu go do szpitala. Zdążyli na czas. Mały Adam po wykonanym zabiegu wraca do zdrowia.