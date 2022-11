Grozili ludziom. Dewastowali różnego rodzaju mienie. Wrzucali do samochodów i domków jednorodzinnych kwas masłowy. Tymczasowy areszt dla sprawców Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Boguszowa-Gorc, przy współpracy z policjantami kryminalnymi z wałbrzyskiej komendy w minionym tygodniu zatrzymali 55-letniego mężczyznę i 32-letnią kobietę podejrzanych o wielokrotne kierowanie wykonaniem czynów zabronionych polegających na groźbach karalnych i zniszczeniu mienia. Sprawcy odpowiedzą również za podżeganie do przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała u innych osób i kolejnych zniszczeń mienia. Z zebranego materiału operacyjnego i procesowego wynika, że ich przestępczy proceder trwał od 2017 roku. Decyzją Sądu oboje podejrzani trafili na trzy miesiące do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach zajmowali się sprawą serii zniszczeń mienia na terenie powiatu wałbrzyskiego, polegających na zalewaniu pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i pojazdów kwasem masłowym oraz kierowaniem gróźb pozbawienia życia i uszkodzenia ciała.

Jak ustalili śledczy, do pierwszego takiego zdarzenia doszło w 2017 roku. Od tego czasu mundurowi z tej miejscowości zbierali informacje mogące przyczynić się do wytypowania, a w konsekwencji do zatrzymania osób odpowiedzialnych za tego typu przestępstwa. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom przeprowadzonym wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu ostatecznie w minionym tygodniu na terenie wałbrzyskiego Sobięcina, w ręce mundurowych wpadli 55-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta.

Skrupulatnie przeprowadzone czynności operacyjne i dokładnie zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego zarzutów sprawstwa kierowniczego w popełnianiu ośmiu przestępstw, w tym zniszczenia mienia i gróźb karalnych w stosunku do mieszkańców regionu oraz trzykrotnego podżegania do uszkodzenia ciała u innych osób, a także zniszczenia mienia. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze w miejscu zamieszkania sprawców zabezpieczyli gotówkę w kwocie 30 tys. złotych oraz samochód osobowy o wartości 400 tys. złotych.

Za popełnione przestępstwa kobiecie i mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez policjantów materiałem dowodowym, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wobec zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Apelujemy także do osób, które w wyniku wyżej opisanego procederu przestępczego zostały pokrzywdzone, o kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji w Boguszowie-Gorcach pod numerem 47 87 571 20 lub do osobistego zgłoszenia się do najbliższej jednostki Policji.

mł. asp. Krzysztof Marcjan



Źródło: KMP w Wałbrzychu

asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek

tel. 604 426 995

