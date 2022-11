Ruszyła akcja charytatywna jaworskich policjantów „Nakręć się dla Hani" Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, stanęło wielkie czerwone serce, do którego policjanci i pracownicy jaworskiej komendy przez cały listopad będą wrzucać plastikowe nakrętki. Ruszyła bowiem akcja charytatywna policjantów „Nakręć się dla Hani”. Plastikowe korki trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą 14-letniej Hani Winter, która wskutek okołoporodowego niedotlenienie mózgu choruje na mózgowe porażenie dziecięce i każdego dnia potrzebuje kosztownej rehabilitacji.

Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Jaką wartość mają plastikowe nakrętki, doskonale wiedzą policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, którzy cyklicznie przynoszą do pracy plastikowe korki i zapełniają nimi worki. Okazało się bowiem, że 14-letnia mieszkanka Jawora bardzo takich nakrętek potrzebuje. 14-letnia Hania Winter wskutek okołoporodowego niedotlenienie mózgu choruje na mózgowe porażenie dziecięce i wymaga codziennej, kosztownej rehabilitacji.

W tym celu przed jaworską komendą stanęło wielkie czerwone serce, do którego policjanci oraz pracownicy będą wrzucać nakrętki, które najpierw trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą Hani. Serce to będzie stało przed budynkiem jaworskiej komendy przez cały listopad.

Nakrętki można również wrzucać do wszystkich czerwonych serc znajdujących się na terenie Jawora oraz powiatu jaworskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta oraz całego powiatu do udziału w tym charytatywnym przedsięwzięciu, bo przecież WARTO POMAGAĆ! Dlatego NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE, zbieraj nakrętki i przynieś je do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, aby pomóc Hani Winter.

W akcję włączyli się także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze oraz Stowarzyszenie Damy Radę, której Hania jest podopieczną. Serdecznie Dziękujemy!