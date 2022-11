Policjanci z Łabiszyna ratowali ludzi z pożaru Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Łabiszynie byli pierwsi na miejscu pożaru kamienicy. Po prostu w nocy akurat tamtędy przejeżdżali. Była godz. 1:40, a z wnętrza kamienicy wydobywały się kłęby dymu. Nie było chwili do stracenia…

Gdy policjanci z Łabiszyna sierż. Krzysztof Dolny i post. Bartosz Zwietrzała zobaczyli pożar w kamienicy przy ul. Plac 1000-lecia ruszyli z pomocą. W tym samym momencie dyżurny przekazał im także informację o sytuacji.

Policjanci próbowali wejść do wnętrza, ale drzwi do kamienicy były zamknięte. Trzeba było użyć siły. Niestety po ich otwarciu okazało się, że ogień sięga połowy klatki schodowej i dochodzi do drzwi do mieszkań. Na szczęście lokatorzy z parteru już wychodzili przez okna.

W pewnym momencie sierżant Krzysztof Dolny zauważył w oknie na piętrze mężczyznę, któremu polecił osunąć się po ścianie budynku, co ten uczynił skacząc. Szczęśliwie policjant złapał mężczyznę i odprowadził w bezpieczne miejsce. Drugi z policjantów w tym czasie zauważył jak w oknie na piętrze kobieta wzywa pomocy, a następnie, tracąc przytomność, wypada. Posterunkowy Bartosz Zwietrzała dobiegł i zaczął reanimować nieprzytomną mieszkankę kamienicy, która znalazła się na chodniku. Po chwili wróciły czynności życiowe. Kobieta trafiła do szpitala.

Na miejsce przybyli strażacy z OSP w Łabiszynie, którzy zaczęli gasić pożar i udzielać pomocy mieszkańcom. Do akcji włączały się kolejne ekipy strażaków i policyjne patrole. Ostatecznie mieszkańcy zostali ewakuowani. Po zakończonej akcji wewnątrz jednego z mieszkań strażacy odnaleźli zwłoki 80-letniej kobiety.

Na miejscu pracował prokurator i policjanci, którzy wykonywali oględziny. Śledztwo prowadzone w tej sprawie ustali okoliczności tego pożaru oraz jego przyczynę.