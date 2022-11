Oleśniccy policjanci pomogli kobiecie w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 03.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oleśnicy pomogli w przetransportowaniu do szpitala siedemdziesięciolatki chorującej przewlekle na nadciśnienie. Kobieta miała bardzo wysokie ciśnienie tętnicze i traciła przytomność, lecz dzięki szybkiej reakcji mundurowych trafiła na czas do placówki medycznej, gdzie została jej udzielona niezbędna pomoc.

2 listopada 2022 roku, po godzinie 11:00, dyżurny oleśnickiej komendy powiatowej otrzymał informację o niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na terenie miasta. Na jednej z ulic znajdowała się kobieta, która bardzo źle się czuła i pilnie potrzebowała pomocy medycznej.

Policjanci niezwłocznie udali się we wskazany w zgłoszeniu rejon. Gdy dotarli do kobiety, usłyszeli od niej, że przewlekle choruje na nadciśnienie, a w chwili obecnej urządzenie do mierzenia ciśnienia, które ma zawsze przy sobie, wskazuje blisko 250 mmHg.

Funkcjonariusze zaopiekowali się 70-latką. Cały czas prowadzili z nią rozmowę i kontrolowali jej parametry życiowe. W pewnym momencie stan zdrowia kobiety pogorszył się - zaczęła tracić przytomność. Mundurowi widząc, że stan zdrowia zagraża jej życiu, w porozumieniu z dyżurnym jednostki podjęli decyzję o pilnym przetransportowaniu jej do szpitala. Dzięki podjęciu zdecydowanych działań przez oleśnickich mundurowych, kobieta bardzo szybko trafiła pod opiekę lekarzy i jej życiu zdrowiu już nic nie zagraża.

