Nietrzeźwy kierujący zatrzymany przez policjanta po służbie. 45-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie Data publikacji 04.11.2022 Policjant z wydziału kryminalnego Komisariatu Policji w Skwierzynie w czasie wolnym od służby na jednej ze stacji paliw w Skwierzynie zauważył wjeżdżający ma parking pojazd. Uwagę funkcjonariusza zwróciły zaparowane szyby w pojeździe. Kierujący wysiadł z niego chwiejnym krokiem. Policjant postanowił interweniować. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że kierujący posiadał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Takie zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

W czasie wolnym od służby, w nocy z 1 na 2 listopada bieżącego roku, policjant z wydziału kryminalnego Komisariatu Policji w Skwierzynie zwrócił uwagę na nietypową sytuację, która miała miejsce na jednej ze stacji paliw w Skwierzynie. Samochód osobowy, który wjechał na teren stacji posiadał zaparowane wszystkie szyby. Po chwili kierujący tym pojazdem wysiadł z niego i chwiejnym krokiem udał się do budynku stacji. Sposób poruszania się mężczyzny wyraźnie wskazywał, że może znajdować się on pod wpływem alkoholu. Gdy kierujący wrócił do pojazdu i chciał kontynuować jazdę, został zatrzymany przez policjanta po służbie. Funkcjonariusz poinformował o zaistniałym zdarzeniu dyżurnego jednostki, który zadysponował na miejsce patrol wydziału ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie wykazało, że 45-letni mężczyzna posiada w swoim organizmie ponad półtora promila alkoholu. Mundurowi w związku z popełnionym przestępstwem zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a pojazd którym się poruszał zastał odholowany na policyjny parking. Mężczyźnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grożą surowe konsekwencje. Kodeks karny przewiduje kilkuletni zakazu kierowania pojazdami, wysoką grzywnę oraz karę pozbawienia wolności do lat dwóch. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje Sąd.

Służba w Policji to swego rodzaju powołanie i potrzeba niesienia pomocy innym, zapewniając bezpieczeństwo i porządek. Policjant, który jest do tego powołany, tak naprawdę służbę pełni przez całą dobę. Doskonałym przykładem potwierdzenia tych słów jest godna do naśladowania postawa policjanta z Komisariatu Policji w Skwierzynie. Dzięki czujności funkcjonariusza oraz jego szybkiej reakcji udało się uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę samochodem, która mogła doprowadzić do tragedii na drodze.

(KWP w Gorzowie / mw)