Wrocławscy policjanci po intensywnych poszukiwaniach odnaleźli zaginione dwunastolatki Data publikacji 04.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę na terenie Wrocławia doszło do zaginięcia dwóch dwunastolatek, które rano opuściły placówkę opiekuńczą i nie dotarły do szkoły. Szybka reakcja ze strony opiekunów oraz intensywne działania poszukiwawcze wrocławskich policjantów doprowadziły do odnalezienia podopiecznych.

Do zaginięcia dwóch nastolatek doszło w środę (2.11.2022) na terenie wrocławskich Maślic 12-latki opuściły placówkę opiekuńczą i miały udać się szkoły, do której jednak nie dotarły. Zamiast tego przemieszczały się po różnych miejscach we Wrocławiu bez celu, same nie wiedziały do końca, gdzie chcą się udać. Pojawił się pomysł, aby pojechać pociągiem aż do Lublińca, jak relacjonowały po odnalezieniu.

Policjanci do działań zaangażowali funkcjonariuszy z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu, a także z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu. W akcji uczestniczył też pies służbowy wraz ze swoim przewodnikiem, a w jednostce, na której terenie doszło do zaginięcia, ogłoszono alarm dla wszystkich mundurowych.

Tego typu działania, kiedy nie mamy pewności czy bezpieczeństwo małoletnich nie jest zagrożone, dla policjantów są zawsze priorytetem. To przede wszystkim od czasu reakcji, dowodzenia i współpracy jak się okazuje wielu funkcjonariuszy z różnych pionów i jednostek, zależy niejednokrotnie zdrowie i życie osób.

W tym wypadku pomocy potrzebowały dwie nastoletnie dziewczynki, których postępowania nie wolno nam oceniać, pamiętając przy tym, że tego typu zachowania zazwyczaj wynikają z różnych problemów. Na szczęście w tym wypadku wszystko dobrze się zakończyło dzięki działaniom wrocławskich policjantów. Wychowankom placówki została zapewniona odpowiednia pomoc i opieka.

(KWP we Wrocławiu / kp)