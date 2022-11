Brzescy policjanci eskortowali samochód z chorym wiezionym na transplantację Data publikacji 04.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ratowanie ludzkiego zdrowia czy życia to nieodłączny element policyjnej służby. Mundurowi zawsze są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Tym razem policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej komendy przyszli z pomocą i pilotowali samochód z chorym mężczyzną oczekującym na pilny przeszczep nerki.

Sytuacji, kiedy chorzy nie mogą już dłużej czekać, a przeszczep jest dla nich jedynym ratunkiem na normalnie funkcjonowanie nie brakuje. Wiadomość o tym, że czeka na nich organ do przeszczepu jest dla nich w wielu przypadkach szansą na życie. Taki właśnie telefon odebrał wczoraj, 03.11.2022 roku, wieczorem mieszkaniec Nowego Sącza i pilnie musiał dotrzeć do krakowskiego szpitala na przeszczep nerki. Mężczyzna wsiadł do samochodu, którym kierował jego ojciec. Na drodze krajowej nr 75 wiodącej przez powiat brzeski napotkali jednak duże natężenie i utrudnienia w ruchu. Zadzwonili zatem na numer alarmowy z prośbą o pomoc. Dyżurny z brzeskiej komendy powiatowej Policji podjął decyzję o skierowaniu patrolu by ułatwić im przejazd. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej komendy szybko zlokalizowali ich na trasie i płynnie pilotowali mercedesa w kierunku autostrady. Dyżurny w tym czasie skoordynował także patrole z innych jednostek, które miały kontynuować pilotaż na autostradzie aż do samego Krakowa. Nagle podczas podróży mężczyznom zepsuł się samochód uniemożliwiając im kontynuowanie dalszej jazdy. Policjanci z brzeskiej drogówki przejęli zatem chorego mężczyznę i radiowozem przetransportowali go bezpiecznie do szpitala w Krakowie.

Dzisiaj, tj. 4 listopada, z samego rana, do Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku zadzwonił ojciec mężczyzny dziękując za okazaną pomoc oraz przekazując wyrazy wdzięczności i uznania dla policjantów.

(KWP w Krakowie / mw)