Nie zatrzymał się do kontroli - usłyszał cztery zarzuty

Kilkanaście minut trwał policyjny pościg za 31-letnim kierowcą dacii. Mężczyzna zlekceważył sygnały do zatrzymania się, łamał przepisy drogowe. Oprócz tego przewoził 2-latkę w niezabezpieczonym foteliku. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu opolskiego nie posiadał uprawnień do kierowania i złamał dwuletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał łącznie 4 zarzuty. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.