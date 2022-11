Jubileusz 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Data publikacji 06.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Dobry Bracie Twoich czynów nie zapomni żaden z nas. Płomień życia tak młodego w jednej chwili zgasł” – tymi słowami pieśni w wykonaniu Krzysztofa Ciborskiego rozpoczęła się gala 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która odbyła się 5 listopada 2022 r. w Jachrance.

Dzień wcześniej, wieczorem odbyła się uroczysta msza święta w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, którą celebrował ksiądz proboszcz Tomasz Chciałowski wraz z kapelanami Policji, a który o poległych policjantach powiedział, że byli bohaterami oraz, że dziś są cichymi aniołami. Tuż po mszy św. wzruszającym momentem było zapalenie zniczy przez rodziny w ciszy, po czym odczytane zostały 249 nazwisk poległych funkcjonariuszy.

Uroczyście uczczono pamięć poległych policjantów. Przed Kościołem odbył się Apel Pamięci i oddano salwę honorową, a podopieczni i przedstawiciele Fundacji oraz gen.insp. Jarosław Szymczyk wraz z delegacją policjantów złożyli wieńce pod pomnikiem Legionowskich ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Podczas piątkowej uroczystości policyjną asystę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Policji z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a muzyczną oprawę zapewnili: Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura oraz Chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrygenturą Sylwii Krzywdy.

GALA JUBILEUSZOWA

Jeszcze przed uroczystą galą, przedpołudniem, odbyły się spotkania podopiecznych Fundacji z komendantami wojewódzkimi Policji i pełnomocnikami wojewódzkimi Fundacji w towarzystwie przedstawicieli Rady i Zarządu Fundacji. O godzinie 16.00 rozpoczęła się gala. Gości serdecznie przywitali przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz prezes Fundacji, Kawaler Orderu Uśmiechu mł. insp. w st. spocz. Irena Zając. A wśród zaproszonych gości byli: minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, poseł na Sejm RP, sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Grzegorz Piechowiak, poseł na Sejm RP Dominika Chorosińska, która reprezentowała również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk, Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji bp dr Wiesław Lechowicz, Szef Gabinetu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzata Zdrodowska, kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr.n.med. Dorota Szydlarska. Policję czeską reprezentował płk Milan Stiepanek.

Na sali obecni byli komendanci wojewódzcy, kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, komendanci szkół Policji i dyrektorzy biur KGP. Nie zabrakło również przedstawicieli stowarzyszeń: Michała Wykowskiego z Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., prezesa Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego, Marka Górnickiego prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz przedstawicieli NSZZP z kom. Rafałem Jankowskim na czele. Ale najważniejsi na uroczystości tego dnia byli – podopieczni Fundacji, którzy przyjechali z całej Polski.

Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając witając wszystkich przybyłych nie kryła wzruszenia i wdzięczności: – Od czasu kiedy pan generał Marek Papała założył tę fundację i dało to podstawy prawne i organizacyjne, żeby móc pomagać rodzinom policjantów poległych na służbie, 25 lat temu, nasza fundacja bardzo się zmieniła. Było to epokowe wydarzenie. Po tych 25 latach odczuwam ogromną satysfakcję z naszych osiągnięć. Szczególne podziękowania prezes Fundacji skierowała do gen. insp. Jarosława Szymczyka za wyjątkowe zaangażowanie i aktywność na rzecz Fundacji.

Podczas gali wręczone zostały Medale „Szlachetnemu Sercu - Cordi Nobile”. Wyjątkowy medal zaprojektowany został przez Bożenę Roland w 2010 r., a przyznawany jest przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i wspieranie Fundacji. Jest to najwyższe wyróżnienie, którym Fundacja honoruje ludzi o wielkim sercu niosącym pomoc rodzinom poległych funkcjonariuszy Policji. W podziękowaniu za wspieranie Fundacji wręczone zostały również statuetki jubileuszowe.

Po podziękowaniach przyszedł czas na oddanie głosu zaproszonym gościom. Minister SWiA Mariusz Kamiński, w swoim wystąpieniu powiedział:

– Spotkaliśmy się dziś z okazji 25-lecia fundacji, która zajmuje się pomocą rodzinom poległych policjantów. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w pracę fundacji serdecznie podziękować. To dzięki Wam osoby, które straciły najbliższych, nie zostały same. Dziękując Fundacji za pracę i zaangażowanie minister SWiA podkreślił, że jest to forma uczczenia pamięci o poległych kolegach i przyjaciołach, ale jest to też forma moralnego obowiązku - wsparcie tych, co zostali, po stracie ukochanej osoby.

Szef MSWiA podczas wystąpienia odniósł się również do rozwiązań dotyczących nowego świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. – Państwo ma obowiązek wobec funkcjonariuszy i ich najbliższych. Obowiązek objęcia ich opieką. Dlatego kilka dni temu przedstawiłem projekt ustawy o świadczeniu dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Projekt ustawy zakłada dożywotnie, bezwarunkowe wsparcie dla wdowy i wdowca. Będzie ono wynosiło tyle, ile średnie uposażenie w danej formacji. Wsparcie w wysokości 50 proc. tej kwoty będą otrzymywały także dzieci i rodzice poległego. Chcę, żebyście mieli pewność, że państwo polskie zawsze będzie o Was pamiętać. I zawsze będzie dbać o Wasze rodziny, dzieci, starszych rodziców. To jest nasz obowiązek.

Z kolei minister Grzegorz Piechowiak powiedział: - 25 lat to święto. Święto dobra.

Do wszystkich zebranych zwrócił się również Komendant Główny Policji:

– Dla mnie dzisiejszy dzień zaczął się tak jak każdy inny, od lektury raportu z działań polskiej Policji za minioną dobę. 16 tysięcy interwencji, 570 zatrzymanych przestępców, 71 obsłużonych wypadków drogowych. 4 maja ub.r. też odnotowaliśmy około 16 tysięcy interwencji, ale na jedną z nich w Raciborzu został skierowany asp. Michał Kędzierski. Pojechał tam jak na kolejną z setek podejmowanych wcześniej interwencji. Mężczyzna wyciągnął broń i strzelił w jego kierunku. Michał już nigdy nie pojechał do swoich rodziców do Szczecina. 2 grudnia 2017 r. też zatrzymaliśmy ok. 600 przestępców. Po jednego z nich pojechał Mariusz Koziarski „Kozi” antyterrorysta z Wrocławia. Kiedy zatrzymywali sprawcę włamania do bankomatu, ten wybiegł z bronią i oddał serię w kierunku policjantów. Mariusz już nigdy nie wrócił do swojej ukochanej żony i dzieci. Również w 2017 r. było kilkadziesiąt wypadków drogowych w Polsce. Na jeden z nich pojechała młoda Magda Dolewska. Gdy obsługiwała ten wypadek wjechał w nią „drogowy wariat”. Już nigdy nie wróciła do swojego ukochanego synka. To tylko trzy przykłady policjantów, którzy dla naszego bezpieczeństwa oddali to, co najcenniejsze. Oddali własne życie. Zdarza się to nie tylko na służbie. Nieodżałowany Andrzej Struj był na urlopie wypoczynkowym i zareagował na to, że chuligani niszczyli tramwaj. Jeden z nich wyciągnął nóż. Andrzej już nigdy nie uściskał swoich córeczek.

Na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji jest 125 nazwisk, funkcjonariuszy, którzy w ten sposób zakończyli swoją służbę, wypełniając rotę ślubowania do końca. A wczoraj po mszy św. wysłuchaliśmy 249 nazwisk poległych funkcjonariuszy, podopiecznych Fundacji, za którymi kryją się oceany cierpienia, bólu, tęsknoty i pustki.

Komendant Główny Policji bardzo gorąco podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę Fundacji, wszystkim darczyńcom wspierającym Fundację i podopiecznym Fundacji za jedność i siłę. Szczególne podziękowania skierował również do ministra SWiA Mariusza Kamińskiego za projekt ustawy, która dotyczy świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił też, że wszyscy podopieczni Fundacji mogą zawsze liczyć na kierownictwo polskiej Policji.

Podczas gali jubileuszu 25-lecia władze Fundacji wielokrotnie wspominały wszystkie gesty ofiarności i życzliwości dziękując za zaangażowanie i wsparcie w wypełnianiu jej misji.

Na zakończenie jubileuszowej gali goście wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów operowych Marty Huptas i Jacka Laszczkowskiego z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Od 25 lat Fundacja wspiera rodziny funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Misja i cele fundacji realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników Policji w kraju.

IPK, Biuro Komunikacji Społecznej

Zdj. „Gazeta Policyjna”