Zabójstwo matki i uprowadzenie jej dziecka

25 – letni obywatel Norwegii został zatrzymany na terenie Danii. Jest podejrzewany o zabójstwo partnerki. Wczoraj poszukiwano także ich córki ogłaszając Child Alert. Dziewczynka jest cała i zdrowa, pod opieką duńskich służb socjalnych.

Wczoraj (05.11.2022) tuż przed godziną 17 oświęcimska Policja została powiadomiona o odnalezieniu przez rodzinę zwłok 26 – letniej kobiety w jej mieszkaniu. Obrażenia na ciele kobiety – rany cięte, mogły świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa. Na miejsce skierowano śledczych z komendy w Oświęcimiu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy wspólnie w prokuratorem przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, ustalali i przesłuchiwali potencjalnych świadków. Z wstępnych ustaleń wynikało, że ze śmiercią kobiety mógł mieć związek jej partner – 25 – letni obywatel Norwegii, który od kilku tygodni przebywał w Polsce. Mężczyzna po zabójstwie wyjechał z Oświęcimia zabierając (swoje i denatki) dziecko. Na terenie Polski oraz Europy zostały wszczęte jego operacyjne poszukiwania. Śledczy obawiali się, że życie dziecka może być zagrożone w związku z tym ogłoszony został również Child Alert.

Jeszcze tej samej nocy, około 22:30 duńscy policjanci, bazując na informacjach przekazanych przez stronę polską, na autostradzie w pobliżu Kopenhagi (Dania) zlokalizowali i zatrzymali do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Volkswagen Up. Za jego kierownicą znajdował się poszukiwany 25 – latek, a na tylnym siedzeniu pojazdu znajdowała pięcioletnia córka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do jednostki Policji w Kopenhadze. Dziecko, całe i zdrowe zostało przekazane pod opiekę duńskich służb socjalnych. Wkrótce zostanie przekazane opiekę rodziny. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (Wydział Rodzinny) zdecydował dziś, że tymczasową opiekę nad 5-latką będzie sprawował jej dziadek (ojciec zamordowanej 26-latki).

Wobec mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania. By to było możliwe oświęcimska prokuratura kieruje aktualnie wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Tymczasem śledczy prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności w sprawie zabójstwa 26 – latki. Za taki czyn grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.