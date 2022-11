Mogli oszukać firmy leasingowe na 11 mln zł Data publikacji 07.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tani sprzęt sprowadzano z Chin, a następnie oferowano go do sprzedaży jako markowe urządzenia wykorzystywane w medycynie estetycznej. Policjanci CBŚP i prokuratorzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą przestępstw związanych z uzyskiwaniem leasingów na zakup sprzętu. Do sprawy zatrzymano 8 osób.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Czynności w sprawie były prowadzone od wielu miesięcy, najpierw przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald i Jeżyce, a następnie przez CBŚP i Prokuraturę Krajową.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że grupa działała w latach 2015-2020. Wówczas to sprowadzano z Chin sprzęt wykorzystywany w medycynie estetycznej o niskiej wartości, który po przerobieniu tablic znamionowych oferowano jako markowy. Jednocześnie w dokumentach zawyżając nawet kilkunastokrotnie jego wartość. Tak przygotowany sprzęt i dokumenty przedstawiane były w firmach leasingowych, gdzie umowy zawierane były na wyższą wartość towaru, niż faktycznie był on wart, a uzyskaną różnicą finansową członkowie grupy dzielili się między sobą. Ustalono, że straty firm leasingowych wynikające z działalności tej grupy mogą sięgać ponad 11 mln zł.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w Poznaniu, Ełku i Tychach, 8 podejrzanych o udział w grupie. Śledczy zarzucają zatrzymanym także pranie pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur oraz oszustwa. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 4 mln zł. Dodatkowo na jednej z posesji ujawniono i zabezpieczono samochód osobowy, który został skradziony w styczniu 2022 roku w Poznaniu. Na kolejnej z posesji ujawniono jednorazowe maseczki higieniczne oraz rękawiczki o łącznej wartości ok. 1,5 mln zł, które najprawdopodobniej decyzją prokuratora zostaną przekazane jednemu z miejscowych szpitali jako mienie służące do walki z pandemią Covid-19.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 3 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Łącznie w śledztwie występuje 15 podejrzanych. Śledczy zaznaczają, że sprawa jest w toku i niewykluczone są kolejne zatrzymania.