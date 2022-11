Składał dzieciom seksualne propozycje przez internet Data publikacji 07.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, ujętego przez tzw. "łowców pedofilów", który nawiązywał w internecie kontakty z osobami podającymi się za małoletnie dzieci, składając im seksualne propozycje. Wysyłał im również zdjęcia pornograficzne. Mieszkaniec Sosnowca usłyszał już 3 prokuratorskie zarzuty.

W sobotę (5.11.2022 r.) z sosnowieckimi policjantami skontaktowali się członkowie grupy zajmującej się tropieniem w internecie osób próbujących nawiązać kontakty seksualne z małoletnimi dziećmi. „Łowcy pedofilów" powiadomili, że ujęli właśnie 50-latka, który korespondował z członkami ich organizacji będąc pewnym, że kontaktuje się z dziećmi. W korespondencji tej składał im seksualne propozycje oraz przesyłał zdjęcia pornograficzne.

Policjanci, na podstawie materiału przekazanego przez "łowców", zatrzymali mężczyznę, a prokurator zdecydował o przedstawieniu mu trzech zarzutów z artykułu 200a §2 kodeksu karnego i objęciu go policyjnym dozorem. Za przestępstwo to zatrzymanemu może grozić do 2 lat więzienia.